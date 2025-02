Zanetti: “Gara straordinaria e grande gioia”

Il tecnico del Verona: "Ora negli scontri diretti dobbiamo costruire la nostra salvezza"

Redazione Hellas1903 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 18:50)

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa la vittoria del Verona con la Fiorentina. "È stata gioia pura - dice l'allenatore dell'Hellas - sono contento per i ragazzi, mi sono stretto a loro in questi momenti. Contro squadre importanti andiamo anche oltre noi stessi, oggi dovevamo portarla a casa per forza

Questa vittoria ha un valore altissimo, serviva una partita ai limiti della perfezione, abbiamo fatto una gara straordinaria considerando il calibro dell'avversario. La difesa ha fatto una partita ottima e soprattutto non abbiamo mai smesso di attaccare, anche se ci è mancato l'ultimo passaggio, l'ultima zampata, ma abbiamo visto cosa succede quando ci si crede.

Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre risposto, oggi facciamo un'impresa anche se non cambia nulla per noi. Dobbiamo restare sul pezzo e crescere ancora in consapevolezza. Ora abbiamo molti scontri diretti in casa e lì dobbiamo costruire la nostra salvezza. Con la spinta della nostra gente possiamo andare lontano. Se avessimo pareggiato avrei avuto comunque poco da dire alla squadra, ma abbiamo vinto meritatamente, consapevoli delle nostre difficoltà e di ciò che dobbiamo fare per salvarci.

Chi ha fatto meglio? Duda, Suslov, Valentini, ma tutti hanno fatto bene, non mi piace parlare dei singoli. La forza é la squadra.

Troppi gialli? Sì, ne prendiamo troppi ma non deve passare il messaggio di non essere aggressivi. Tengstedt sta procedendo con il recupero, per Serdar servirà una settimana in più rispetto all'attaccante".