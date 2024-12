Zanetti: “Vittoria di squadra, ci è andata bene grazie allo spirito giusto”

Il tecnico gialloblù: "Cessione societaria? Non ho risposte in merito"

Redazione Hellas1903 30 dicembre - 23:34

Paolo Zanetti commenta a Sky la vittoria del Verona a Bologna.

"Stiamo aspettando la chiusura della cessione societaria per i movimenti di mercato? Non ho risposte in merito, ci siamo concentrati sulla partita e sul finire bene l'anno, per gli aspetti societari non sono io a dover dare comunicazioni in merito. Swiderski? È un nome che conosco, che qui ha fatto bene, ma onestamente non ne abbiamo parlato.

Sarr e Tengstedt assieme? Li ho visti bene in settimana, non volevo rinunciare a Suslov ma loro si sposano bene assieme, possono crescere ancora, hanno giocato poco assieme soprattutto per motivi fisici. Poche volte ho avuto tutti a disposizione.

Oggi abbiamo fatto un buon lavoro di squadra che altre volte non avevamo fatto, con lo spirito giusto che ci deve sempre contraddistinguere, come abbiamo fatto nelle ultime tre partite.

Con la fortuna abbiamo un debito enorme accumulato in passato, oggi ci è andata bene. La cosa che conta sono i punti fatti e la posizione in classifica, che è buona, oggi siamo a più quattro sulla terzultima. Di certo dobbiamo avere più equilibrio anche se la nostra filosofia è offensiva, pur nelle difficoltà. Il nostro problema non è mai stato in attacco, ma in difesa, come lavoro di squadra. Se avessimo difeso meglio avremmo più punti".