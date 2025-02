Zanzi: “Setti, frasi infelici. Presidio qui per far crescere il Verona. Mercato? Fiducia nella squadra”

Il presidente del Verona: "Odio perdere, abbiamo fiducia nella squadra e nel concludere bene la stagione"

Italo Zanzi, presidente del Verona, si presenta alla stampa.

"Le dichiarazioni di Setti sono state infelici e anche sbagliate nel periodo in cui farle. Ma noi non siamo qui per fare drammi su ogni cosa che viene detta. Siamo qui per pensare al successo della squadra e al programma per il futuro. Nel Verona lavora molta gente tutti i giorni e non è lui che fa tutto. Non voglio criticarlo, la sua è stata una battuta. Lui è un consulente esterno che mette la sua esperienza per il bene del Verona. Sogliano decide che fare, noi poi approviamo. Se resterà? Non so rispondere, la volontà è quella di lavorare assieme.

Rinforzi nel mercato non fatti? Abbiamo preso 5 giocatori. La squadra ha vinto contro squadre importanti, il potenziale c'è. Non abbiamo una filosofia reattiva secondo cui se si fa male uno se ne prende subito un altro. Non si prende tanto per prendere nell'ultimo giorno di mercato. Tutte le decisioni sono state condivise, tutti eravamo allineati, da Sogliano agli altri, con questa decisione.

Belahyane? Abbiamo fatto la scelta di venderlo decidendo assieme al nostro direttore sportivo. Abbiamo molta fiducia nella nostra squadra.

Staff dirigenziale nuovo? Abbiamo fiducia in chi c'è, non dobbiamo cambiare per forza.

Lo stadio rappresenta un'opportunità molto grande, ma non c'è una formula esatta per realizzarlo. Siamo una parte e parleremo anche con gli altri, la città e gli investitori. C'è un piano commerciale per aumentare i ricavi. Il Verona ha tanto potenziale e abbiamo una grande squadra di lavoro su questo.

Se siamo contenti del percorso della squadra in questo momento? Siamo arrivati quando la squadra era in una situazione di classifica complicata. Odio perdere, come tutti. Siamo fiduciosi di poter concludere positivamente la stagione. Non possiamo vivere in conseguenza del risultato della domenica. Serve equilibrio nella gestione, imparando ogni settimana quello in cui dobbiamo migliorare. Poi vogliamo disputare dei campionati senza l'acqua alla gola, cercando di migliorare in classifica, restando in A e facendo più punti possibili.

Se il Verona retrocede? La società c'è e ci sarà comunque, siamo preparati anche a questo, ci mancherebbe".