Presidio incontra i dipendenti del Verona, le prime parole di Zanzi

VIDEO DI HELLAS CHANNEL

La nuova governance dell'Hellas Verona FC ha incontrato questa mattina, giovedì 16 gennaio, tutti i dipendenti del Club per presentarsi e dare ufficialmente inizio a questa nuova avventura per i colori gialloblù. Del nuovo gruppo di lavoro che guiderà l'Hellas presenti il Presidente Esecutivo, Italo Zanzi, accompagnato da Dirk Swaneveld, rappresentante di Presidio, e dai dirigenti Sean Foley e Gennaro Leo. Presenti all'incontro anche il nuovo Senior Advisor of Football Operations, Maurizio Setti, e la CFO del Club Simona Gioè