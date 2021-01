Affare Sturaro, il Verona insiste

Il Verona insiste per arrivare a Stefano Sturaro.

I contatti con il Genoa si sono infittiti in queste ore. A giocare a favore dell’operazione è il grande rapporto che c’è tra Ivan Juric e Sturaro. Il tecnico gialloblù ha forgiato il centrocampista ai tempi della Primavera genoana e tra i due è rimasto sempre un legame forte.

La trattativa è aperta, la disponibilità di Sturaro è già stata espressa.

L’Hellas stringe per contare presto sul giocatore, che in questo momento non ha spazio nel Genoa.