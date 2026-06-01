Il Verona accelera per il nuovo allenatore.

In settimana, riporta Alfredo Pedullà, ci sarà un incontro con Alberto Gilardino. Il tecnico è sotto contratto con il Pisa fino al 30 giugno 2027, percepisce 1 milione di euro netti.

Sean Sogliano lo segue ed entro venerdì le parti si vedranno per valutare le possibilità di un passaggio di Gilardino all'Hellas. In gialloblù, per lui, due anni da giocatore, tra il 2000 e il 2002.

Si è complicata, infatti, la soluzione rappresentata da Roberto D'Aversa, preminente nei giorni scorsi, con il tecnico che in questo momento non è orientato a scendere in Serie B.

Il nome a sorpresa, invece, è quello di Marco Baroni, che è nella lista del Verona. Per lui sarebbe un clamoroso ritorno, dopo la stagione 2023-2024, conclusa con l'impresa della salvezza.

L'Hellas sonderà Baroni, che è legato al Torino da un accordo in scadenza nel 2027, con un ingaggio di 1.2 milioni netti. Da vedere quanto l'alleanatore possa considerare di ricominciare dalla B.