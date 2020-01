Amrabat, la Fiorentina ci prova ancora

Sofyan Amrabat al centro delle trattative.

Il Napoli resta in vantaggio per il cartellino del giocatore del Verona, grazie all’accordo (15 milioni di euro, quanto pattuito) per il passaggio dall’Hellas al club azzurro.

Tuttavia, la Fiorentina è pronta ad inserirsi. Il centrocampista è attirato dalle proposte della società viola e con il Napoli non ha ancora raggiunto un’intesa.

Nelle prossime ore la dirigenza toscana incontrerà quella del Verona per formulare un’offerta e tentare il sorpasso.