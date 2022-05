AS: Simeone corteggiato da vari club spagnoli

Spagna, Italia e Inghilterra, si accende il mercato per l'attaccante che il Verona può riscattare

Futuro ancora all'Hellas per Giovanni Simeone? I dubbi ci sono, e non pochi. Il Verona dovrà riscattare l'argentino dal Cagliari con una cifra attorno ai 12 milioni di euro. Poi, bisognerà capire le intenzioni del giocatore anche in base alle probabili offerte che riceverà. In Italia, ma non solo. As.com riporta che in Spagna sono vari i club interessati al Cholito: Villareal, Valencia e Siviglia. Inoltre, in Inghilterra c'è il Newcastle.