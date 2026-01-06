La Fiorentina scatta per Tommaso Baldanzi.
gazzanet
Baldanzi, scatto della Fiorentina. Verona più lontano
Il club viola accelera per il trequartista. Restano da valutare le scelte della Roma
Il club viola si è fatto avanti con decisione per ingaggiare il trequartista della Roma, obiettivo anche del Verona.
Il trequartista, vicino all'Hellas in estate e seguito anche per la sessione invernale, si avvicina alla Fiorentina, pronta a muoversi in maniera consistente sul mercato.
Da valutare, peraltro, la disponibilità della Roma al trasferimento. La società giallorossa, prima, deve trovare soluzioni in entrata.
