Baldanzi, sprint Verona: sì vicino

gazzanet

L'Hellas va in chiusura con la Roma per il prestito del trequartista
Tommaso Baldanzi sempre più vicino al Verona.

I contatti con la Roma per il prestito del trequartista sono stati proficui.

I club lavorano alla ripartizione del pagamento dell'ingaggio di Baldanzi, che percepisce circa 2 milioni di euro lordi a stagione.

Filtra ottimismo sull'esito della trattativa.

L'Hellas è allo sprint per chiudere l'operazione.

