Tommaso Baldanzi sempre più vicino al Verona.
Baldanzi, sprint Verona: sì vicino
L'Hellas va in chiusura con la Roma per il prestito del trequartista
I contatti con la Roma per il prestito del trequartista sono stati proficui.
I club lavorano alla ripartizione del pagamento dell'ingaggio di Baldanzi, che percepisce circa 2 milioni di euro lordi a stagione.
Filtra ottimismo sull'esito della trattativa.
L'Hellas è allo sprint per chiudere l'operazione.
