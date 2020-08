Casale, in ritiro a Santa Cristina la chance per un “cuore Hellas”

Con il Venezia la sua è stata un’annata di pregio, bloccata nel finale da un infortunio.

Nicolò Casale nel Verona è cresciuto, è un “cuore Hellas” che, dopo aver già partecipato al ritiro gialloblù nella passata stagione e dopo i prestiti al Perugia, al Prato e al Südtirol, si presenta a Santa Cristina per giocarsi una chance.

In difesa sarò provato da Ivan Juric. Se Casale saprà convincere il tecnico di Spalato, la sua conferma si farebbe possibile.

A ventidue anni, per Casale, il tempo per fare un ulteriore salto in avanti è quello giusto.