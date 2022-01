Casale, l’offerta della Lazio

Il club biancoceleste pronto a pagare 10 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto per il difensore

La Lazio punta a chiudere in tempi brevi l'ingaggio di Nicolò Casale.

Il Verona per adesso non vuole"muovere" il difensore. I biancocelesti hanno pronta un'offerta da complessivi 10 milioni di euro per cambiare la situazione.