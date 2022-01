Casale, offerta del Milan, il Verona dice no

Il difensore non lascerà l'Hellas a gennaio. Su di lui anche Lazio e Napoli

Il Milan è pronto a offrire 8 milioni di euro per il cartellino di Nicolò Casale, il Verona dice no.

La proposta del Milan, che cerca un giocatore che prenda il posto di Simon Kjaer, infortunato e out per il resto della stagione, non è ritenuta sufficiente e, comunque, la dirigenza dell'Hellas non vuole privare Igor Tudor di un riferimento essenziale per la squadra.