Prime ore in gialloblù per Federico Ceccherini.

Il difensore è arrivato a Verona per svolgere tutte le formalità necessarie dopo il passaggio dalla Fiorentina all’Hellas.

Ceccherini è stato nella sede del club, in via Olanda. Foto con maglia e sciarpa, tanto entusiasmo per la nuova esperienza al via.

Poi, il trasferimento a Peschiera del Garda per cominciare ad allenarsi con il gruppo diretto da Ivan Juric.

Foto Grigolini-Fotoexpress