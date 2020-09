La trattativa è avviatissima.

Federico Ceccherini diventerà un giocatore del Verona, l’accordo con la Fiorentina è stato trovato, ma l’okay scatterà solamente se in viola arriverà un nuovo difensore.

Beppe Iachini, infatti, non vuole che Ceccherini lasci Firenze prima di avere aggiunto in rosa un altro giocatore per il reparto arretrato.