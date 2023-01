Centrocampo, niente Harroui, arriva Abildgaard

Non c'è accordo col Sassuolo, l'Hellas chiude col Rubin Kazan per il giocatore danese

Saltata la trattativa per Abdoui Harrou col Sassuolo, con le società che non hanno raggiunto l'accordo, l'Hellas va in chiusura per l'arrivo dal Celtic di Olivier Abildgaard, mediano danese, il cui cartellino è di proprietà del Rubin Kazan.