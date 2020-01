Per Mert Cetin al Verona arriva il no di Paulo Fonseca.

Il tecnico della Roma ha bloccato la cessione in prestito del difensore turno all’Hellas.

Niente da fare, quindi, per il passaggio di Cetin in gialloblù. Al momento, lo stop di Fonseca ha fermato la trattativa, che era ben avviata dopo il via libera dato dal ds romanista Petrachi alla partenza del giocatore.