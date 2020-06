Cetin al Verona, la Roma dice sì

Sarà Mert Cetin a prendere il posto di Marash Kumbulla.

La Roma ha detto sì al passaggio del difensore turco al Verona per la prossima stagione. Un affare che già era stato sviluppato in inverno, bloccato da Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, che non aveva voluto che Cetin venisse ceduto.

Ora è arrivato il via libera anche da Fonseca. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto, la formula, con Cetin che dopo un’annata in cui ha giocato poco cercherà spazio e rilancio all’Hellas.