Danzi saluta il Verona: va al Cittadella

Cessione a titolo definitivo per il centrocampista cresciuto nelle giovanili gialloblù

Per quando riguarda lo score personale, vanno segnalate le 8 presenze con l’Under 17, le 68 presenze (con 3 reti e 7 assist-gol) con la formazione Primavera e le 22 presenze in Prima Squadra, di cui 8 in Serie A, 13 in serie B con 1 gol e 1 in Coppa Italia.