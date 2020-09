La Fiorentina cerca Martinez Quarta, difensore del River Plate e della nazionale argentina.

La trattativa è in corso e l’eventuale ingaggio di Quarta da parte del club viola aprirebbe lo spazio per il trasferimento di Federico Ceccherini al Verona.

Finché la Fiorentina non aggiungerà un rinforzo nel reparto arretrato, infatti, Ceccherini non si muoverà.

Poi, la via diventerebbe più agevole per l’Hellas e per una conclusione favorevole dell’affare.