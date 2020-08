Il mercato del Verona è pronto a battere un secondo colpo, e, dopo Cetin, sempre nel reparto difensivo. In arrivo in gialloblù, riporta Sky, c’è Giangiacomo Magnani del Sassuolo, lo scorso anno in prestito al Brescia.

Sempre con la formula del prestito l’Hellas sta trattando con la società emiliana per l’approdo di Magnani, che dunque potrà essere il secondo rinforzo per Ivan Juric. L’affare si può chiudere già nella giornata di oggi.