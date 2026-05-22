Il valzer dei direttori sportivi, dopo giorni di valutazioni, sta per prendere il via.

Lo farà a stagione chiusa, ma i protagonisti sono già al centro della scena. Sean Sogliano, in questo momento, resta nel lotto delle opzioni per la Roma. Non, però, come prima scelta.

In pole, infatti, c'è Tony D'Amico, ds del Verona dal 2018 al 2022, forte, anche, del rapporto al fianco di Gian Piero Gasperini, fino un anno fa, all'Atalanta.

D'Amico, però, ha già ricevuto una proposta dal Milan. Il suo eventuale passaggio in rossonero dipende dalla conferma o meno come amministratore delegato di Giorgio Furlani. Che, ad ora, viene dato come vicino all'uscita.

Fosse così, l'avvicinamento di D'Amico alla Roma sarebbe più netto, il distacco su Sogliano si allargherebbe.

Sogliano da cui l'Hellas attende una risposta, dopo che gli è stato sottoposto un prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2029. Va ricordato, peraltro, che un accordo tra le parti c'è già e va in scadenza nel 2027.

Il Verona un direttore sportivo ce l'ha regolarmente. A Sogliano, che sta riflettendo sui programmi di Presidio Investors, e che comunque è seguito anche dalla Lazio, il compito di dare un'indicazione definitiva. Cosa che, probabilmente, arriverà la settimana prossima. (M.F.)