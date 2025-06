Duda, ci pensa il Torino

Il giocatore slovacco non ha ancora risposto al Verona sull'offerta di rinnovo biennale

Ondrej Duda è in scadenza di contratto con il Verona.

L'Hellas ha presentato al giocatore slovacco un'offerta di rinnovo biennale, ma per adesso non ha ricevuto risposta.

Per Duda, in gialloblù dal gennaio del 2023, c'è l'interessamento del Torino, riporta "Tuttosport".

Il centrocampista, in queste settimane impegnato in nazionale, non ha preso, al momento, decisioni definitive.