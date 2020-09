Trattativa avviata per il rinnovo del contratto che lega Alan Empereur al Verona.

Il difensore, in gialloblù dal 2018, alla terza stagione all’Hellas, è vicino all’accordo con il club per il prolungamento dell’accordo in essere fino al 30 giugno 2023.

Empereur ha totalizzato 37 presenze e gol con la maglia del Verona.