Il Napoli non si ferma: vuole Davide Faraoni.

Il laterale dell’Hellas è da mesi un obiettivo per il club azzurro. Il Verona per adesso non ha intenzione di cederlo ma Maurizio Setti nelle scorse settimane ha confermato i contatti.

Per Faraoni c’è l’ipotesi di un adeguamento contrattuale con l’Hellas, ma questo è un argomento che sarà valutato nei prossimi giorni.