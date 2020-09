Favilli al Verona, parla Nicola: “Pronto al salto”

Andrea Favilli è arrivato a Verona ed è pronto per l’Hellas.

A parlare della nuova punta gialloblù è Davide Nicola, tecnico che l’ha allenato nella scorsa stagione al Genoa.

Intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola, Nicola dice di Favilli: “È un ragazzo serio, professionista esemplare e grande lavoratore. Un giocatore prettamente fisico, un mancino naturale dotato di una ottima tecnica di base e molto forte di testa e nei contrasti. Negli ultimi mesi ha trovato continuità giocando diverse partite dove è riuscito a segnare, come negli ottavi contro il Torino, o a disputare ottime prestazioni per sé, per la squadra e in appoggio ai propri compagni. Può giocare indifferentemente da prima o da seconda punta. E’ bravo nel dialogo, abile nel “venire incontro” e particolarmente efficace nell’attaccare la profondità. Sono certo sia tra i calciatori che “esploderanno” da un momento all’altro, di sicuro avrà una crescita importante e farà parlare di sé”.