Foschi: “Verona, Sogliano è la garanzia”

Ha detto: "Non conosco la nuova proprietà e non sarebbe sensato se dessi un giudizio in merito. Ma posso dire altro: che prima, di proprietà, ce n’era un’altra, da qualche mese c’è questa. Il punto fermo, tuttavia, è rimasto uno, e si chiama Sogliano. Mi pare che sia già una grossa garanzia per l’Hellas”.

Poi: "Se Sogliano è rimasto, con il cambio di proprietà che c’è stato, è perché ha capito che può lavorare bene, alla sua maniera, nella società attuale. Non è uno che si adegua a qualcosa che non gli piace, non resta tanto per fare. Se va avanti è perché sente di incidere. In caso contrario, avrebbe fatto altre scelte. Invece è all’Hellas: la sua presenza è determinante”.