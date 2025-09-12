hellas1903 calciomercato Gagliardini, condizione ok: può esserci con la Cremonese

Il centrocampista è già in forma, convocazione in vista per la gara di lunedì
Roberto Gagliardini si è presentato in buonissime condizioni al Verona.

Stato di forma okay per il centrocampista, arrivato da svincolato all'Hellas.

È possibile che, oltre ad essere convocato per la gara di lunedì con la Cremonese, Gagliardini trovi spazio nel corso della partita.

