Roberto Gagliardini si è presentato in buonissime condizioni al Verona.
hellas1903 calciomercato Gagliardini, condizione ok: può esserci con la Cremonese
gazzanet
Gagliardini, condizione ok: può esserci con la Cremonese
Il centrocampista è già in forma, convocazione in vista per la gara di lunedì
Stato di forma okay per il centrocampista, arrivato da svincolato all'Hellas.
È possibile che, oltre ad essere convocato per la gara di lunedì con la Cremonese, Gagliardini trovi spazio nel corso della partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA