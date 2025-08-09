Il Verona prova a prendere per l'attacco Willem Geubbels.
Gazzetta: “Verona su Geubbels, sì difficile”
L'attaccante piace anche a Lecce e Udinese, il San Gallo lo valuta tra i 6 e 7 milioni
Scrive "La Gazzetta dello Sport" che l'Hellas è interessato alla punta francese del San Gallo.
Operazione, tuttavia, difficile.
Per Geubbels c'è stata una proposta da 5.5 milioni di euro del Lecce e anche l'Udinese lo cerca.
L'accordo con il San Gallo, che valuta il cartellino di Geubbels tra i 6 e i 7 milioni, è difficile.
