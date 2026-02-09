Stasera alle 20.45 è in programma allo Stadio Olimpico Roma‑Cagliari, una partita che potrebbe diventare speciale per Daniele Ghilardi, che è peraltro in corsa per una maglia da titolare per l'assenza di Hermoso.
Ghilardi, stasera può scattare l'obbligo di riscatto per la Roma
La plusvalenza del Verona (con la Fiorentina) va verso la chiusura
Ma c'è di più, Ghilardi potrebbe anche diventare un giocatore della Roma a titolo definitivo. L’accordo tra Verona e club giallorosso, come svela Il Messaggero, prevede infatti l’obbligo di riscatto (fissato in 8 milioni più 1 di bonus) al primo punto conquistato dalla squadra di Gasperini nel mese di febbraio. Basterà dunque anche solo un pareggio per far scattare automaticamente il riscatto del difensore.
L'incasso di Verona e Fiorentina, (il club viola aveva il 50% sulla rivendita del Verona perfezionata lo scorso agosto) è in totale il seguente: 2,5 milioni di prestito oneroso, più riscatto a 8 milioni e 1 di bonus. Stasera il capitolo si puù definitivamente chiudere.
