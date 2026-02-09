Ghilardi, stasera può scattare l’obbligo di riscatto per la Roma

Stasera alle 20.45 è in programma allo Stadio Olimpico Roma‑Cagliari , una partita che potrebbe diventare speciale per Daniele Ghilardi , che è peraltro in corsa per una maglia da titolare per l'assenza di Hermoso.

L'incasso di Verona e Fiorentina, (il club viola aveva il 50% sulla rivendita del Verona perfezionata lo scorso agosto) è in totale il seguente: 2,5 milioni di prestito oneroso, più riscatto a 8 milioni e 1 di bonus. Stasera il capitolo si puù definitivamente chiudere.