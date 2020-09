Koray Gunter al Verona per tre anni, con l’Hellas che ha rilevato il cartellino del difensore dal Genoa.

L’operazione è stata chiusa con un accordo per il pagamento di 4 milioni di euro al club rossoblù. Un’intesa che rispetta quanto pattuito l’anno scorso, nel momento in cui Gunter passò in prestito con diritto di riscatto al Verona.

Il Genoa avrebbe potuto controriscattare a 500mila euro ma non l’ha esercitato: otterrà un bonus se l’Hellas si salverà.