Henry al Verona, l’Hellas accelera

Il Verona accelera per Thomas Henry.

Dopo la cessione di Nicolò Casale alla Lazio per 7 milioni di euro più tre di bonus, l'Hellas stringe col Venezia per chiudere l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante.

Resta da trovare la quadra tra le società, con un accordo che si avvicina: okay in vista per una cifra vicina ai 6 milioni.