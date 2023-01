Hien al Verona fino a giugno. Accordo da trovare col Torino: il punto

Per il difensore il Verona chiede almeno 7 milioni. Il passaggio di Ilic all'OM può ridisegnare la trattativa

Il difensore svedese è un obiettivo del Torino, che avrebbe voluto inserirlo nell'operazione che avrebbe dovuto portare in granata Ivan Ilic. Il sorpasso dell'Olympique Marsiglia per il centrocampista ha ridisegnato la trattativa.

Hien, comunque, non andrà via a gennaio anche per un fattore regolamentare, dato che ha già disputato gare ufficiali con due squadre: con l'Hellas, naturalmente, e prima col Djurgådens.