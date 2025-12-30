Il Verona stringe per Baldanzi, l’Hellas accelera

Il Verona stringe per l'arrivo in gialloblù di Tommaso Baldanzi.
Trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto per il trequartista della Roma
Il trequartista è in uscita dalla Roma e l'Hellas accelera per chiudere l'accordo.
L'ipotesi per la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto.
Al via del mercato, il 2 gennaio, il Verona può scattare nella trattativa.
