hellas1903 calciomercato Il Verona stringe per Baldanzi, l’Hellas accelera

gazzanet

Il Verona stringe per Baldanzi, l’Hellas accelera - immagine 1
Trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto per il trequartista della Roma
Redazione Hellas1903

Il Verona stringe per l'arrivo in gialloblù di Tommaso Baldanzi.

Il trequartista è in uscita dalla Roma e l'Hellas accelera per chiudere l'accordo.

L'ipotesi per la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto.

Al via del mercato, il 2 gennaio, il Verona può scattare nella trattativa.

