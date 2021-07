Contratto fino al 2026 per il regista serbo, arrivato in città in queste ore

Redazione Hellas1903

Nelle scorse ore Ivan Ilic è arrivato a Verona.

Il regista serbo nelle prossime ore firmerà con l'Hellas, che ha chiuso il suo ingaggio con il Manchester City.

Il cartellino di Ilic sarà pagato 7.5 milioni di euro dal club gialloblù. Il giocatore si legherà al Verona per i prossimi cinque anni, siglando un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.