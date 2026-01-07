Isaac, attaccante brasiliano che l'Hellas ha preso dall'Atletico Mineiro (operazione a titolo definitivo con il 50% dell'eventuale futura rivendita che andrà al club di provenienza del giocatore), è arrivato in Italia.
hellas1903 calciomercato Isaac: “Sono felice, il Verona è un grande club”
L'attaccante brasiliano è arrivato in Italia. Nelle prossime ore visite mediche e firma con l'Hellas
Nelle scorse ore l'atterraggio a Malpensa. Entro domani, dopo le visite mediche, il suo trasferimento al Verona sarà ufficializzato.
La punta sarà, poi, a disposizione dell'Hellas. Queste le sue parole, raccolte in aeroporto da www.gianlucadimarzio.com: "Sono felice, pronto a cominciare. Scelto Verona perché è un grande club e ha un grande progetto“.
