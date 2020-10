Kalinic al Verona, le cifre

“L’Atletico l’ha lasciato libero gratis (con bonus che possono arrivare a 5 milioni). A lui un accordo biennale da 3 milioni complessivi (con parte dell’ingaggio della prima stagione pagata dai Colchoneros, da parte loro anche un incentivo per la partenza). Ieri l’arrivo in Italia, le visite e la firma nel pomeriggio, prima di mettersi agli ordini di Juric che potrà schierarlo alla ripresa. L’attaccante ha ricchi bonus in base ai gol”.

Questa la ricostruzione del trasferimento di Nikola Kalinic al Verona dall’Atletico Madrid effettuata da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Di fatto, quindi, l’attaccante croato percepirà 1.5 milioni di euro a stagione, cui saranno da aggiungere i bonus previsti dal contratto siglato con l’Hellas.