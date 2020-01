Passi avanti per Kumbulla all’Inter, l’Hellas chiede 20 milioni

Marash Kumbulla all’Inter è una possibilità che si va facendo concreta. Ieri l’agente del difensore del Verona, Gianni Vitali, ha incontrato la dirigenza nerazzurra. C’è un accordo di massima tra le parti, come riporta la Gazzetta dello Sport odierna. L’Hellas chiede 20 milioni per il cartellino di Kumbulla, che si trasferirebbe a Milano in giugno. Ma non solo. Nell’affare c’è il prestito di Dimarco (in via di conclusione) e il tentativo di rinnovo del prestito di Salcedo.

Su Kumbulla c’è l’interesse di Chelsea, Manchester United e Everton ma occhio al Napoli che, dopo aver chiuso per Rrahmani, con Amrabat che pare sfumare visto il tentativo di bliz della Fiorentina, potrebbe tornare in corsa per il giovane centrale gialloblù.