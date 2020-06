Marash Kumbulla è sempre al centro del mercato.

In queste ore è in programma, riporta Sky, un incontro tra la dirigenza del Verona e quella della Lazio per parlare del cartellino del difensore.

Kumbulla è cercato da molte società e su di lui si sono mosse con decisione, in Italia, Inter e Juventus. La Lazio, però, prova ad inserirsi.

Per il giocatore, l’Hellas chiede non meno di 30 milioni di euro.