Kumbulla, l’offerta della Lazio: 20 milioni più André Anderson

La Lazio insiste con il Verona per Marash Kumbulla.

L’offerta che Claudio Lotito e Igli Tare, presidente e ds del club biancoceleste, hanno fatto all’Hellas è pari a 20 milioni di euro più il cartellino di André Anderson.

Offerta insufficiente per l’Hellas, che vuole 30 milioni per Kumbulla e non è interessato a contropartite tecniche. Da parte laziale, però, è arrivato un rilancio proprio su questo fronte, con l’inserimento nella trattativa anche del nome di Cristiano Lombardi, nell’ultima stagione in prestito alla Salernitana.

Non ci saranno, invece, rilanci dal lato economico, da parte della Lazio, riporta il “Corriere dello Sport”.