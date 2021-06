Lovato, l’Atalanta spinge

Valutazione non inferiore ai 10 milioni di euro. Da escludere il prestito di Piccoli: resta allo Spezia

L'Atalanta punta su Matteo Lovato per aggiungere un innesto di peso in difesa.

Lovato è considerato ideale per muoversi nella linea a tre di Gian Piero Gasperini. Il Verona non farà sconti per il cartellino di Lovato, divenuto in questi mesi presenza fissa nell'Under 21 dell'Italia.