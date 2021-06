Lovato, valutazione 20 milioni

L'Atalanta cerca il difensore, il Verona non fa sconti

Lo vuole con forza l'Atalanta, il Verona non farà sconti per il cartellino del difensore, tanto più che per la sua eventuale cessione ci sarebbe da versare il 20% di quanto incassato al Padova, club da cui Lovato è stato ingaggiato nel gennaio del 2020.