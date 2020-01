Non è agevole per il Verona arrivare a una soluzione positiva per l’ingaggio di Giangiacomo Magnani.

Il difensore, già cercato in estate dall’Hellas, è prossimo al commiato dal Brescia, ma il Sassuolo, club titolare del suo cartellino, è orientato a non cederlo in prestito, tenendolo in rosa.

Lo riporta “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.