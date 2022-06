Martegani e il Verona, il punto

Il San Lorenzo ha detto di no alla prima offerta dell'Hellas, mentre il nodo del passaporto rimane da superare

Operazione aperta, con l'Hellas che ha avanzato una prima proposta per il cartellino del giocatore, valutato 4 milioni di euro.

Da parte del club argentino, la risposta è stata un no, come ha detto il ds del club, Matias Caruzzo, a Radio La Red: "Per Martegani è arrivata un’unica offerta dal Verona ed è stata respinta perché l’abbiamo ritenuta insufficiente".