Il Verona tratta con la Fiorentina per Christian Kouame, ma non solo.

Il club gialloblù, infatti, cerca anche Alfred Duncan, possibile rinforzo per il centrocampo.

Con Marco Benassi che resta sempre fuori causa per l’infortunio che lo blocca ormai da luglio scorso, l’Hellas parla con la società viola per individuare l’uomo giusto per rimpiazzarlo.

Duncan è il giocatore che è stato individuato dal Verona e nelle prossime ore i contatti proseguiranno.