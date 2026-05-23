Il club nerazzurro prepara una proposta per il difensore del Verona
L'Atalanta è pronta a presentare un'offerta per Armel Bella-Kotchap.
Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il club nerazzurro, che lavora per rinnovare la difesa, si prepara a formulare a proposta che soddisfi le condizioni del Verona: 15 milioni di euro, compresi i bonus.
Bella-Kotchap è stato riscattato dall'Hellas alla fine del mercato invernale, versando 4.5 milioni al Southampton. Ha firmato con il Verona un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2030.
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