Mercato, Cancellieri parte in prestito: va alla Ternana

Vicino il trasferimento al club umbro per il giocatore dell'Hellas

Matteo Cancellieri in prestito alla Ternana.

Questa l'operazione che si sta definendo, riporta "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Il giocatore dell'Hellas, protagonista con la Primavera nella scorsa stagione, ha avuto spazio all'inizio in Prima Squadra nell'annata in corso, per poi essere impiegato di meno.