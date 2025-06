Il difensore, in scadenza di contratto con il Verona, è cercato dal club nerazzurro

Il club nerazzurro, riporta Sky, sta trattando l'ingaggio del difensore polacco, che il 30 giugno va in scadenza di contratto con il Verona.

Dawidowicz ha già fatto sapere che non rinnoverà con l'Hellas ed è pronto, dopo sette anni in gialloblù, per una nuova esperienza.