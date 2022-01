Mercato, è fatta per Retsos. E ora Marchizza

Affare chiuso per il difensore greco, trattativa in corso per il giocatore dell'Empoli

Redazione Hellas1903

Il Verona ha chiuso l'ingaggio di Panagiotis Retsos.

Il difensore arriva dal Bayer Leverkusen, all'inizio della settimana prossima firmerà con l'Hellas un contratto di due anni e mezzo.

In questi giorni, inoltre, il club gialloblù stingere l'accordo per Riccardo Marchizza, che lascerà l'Empoli per passare al Verona.

Il cartellino di Marchizza è del Sassuolo, l'Hellas punta a rilevarne il prestito.