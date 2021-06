Mercato, il Torino ci prova: vuole Dawidowicz

Il difensore ha firmato fino al 2025 con il Verona, la cessione è lontana

Si tratta di Pawel Dawidowicz, per cui il club granata, riferisce Sky, ha fatto un sondaggio. Dawidowicz è cresciuto in maniera esponenziale nei due anni in cui l'Hellas è stato guidato da Ivan Juric, nuovo allenatore del Toro.